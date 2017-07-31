Обнародована повестка встречи глав МИД стран "Восточного партнерства" и "Вышеградской группы"

31 июля 2017 19:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главы МИД стран «Восточного партнерства» и «Вышеградской группы» обсудят на предстоящей встрече в Будапеште вопросы развития инфраструктуры, сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, а также вопросы безопасности, сообщает официальный сайт V4.

Очередная встреча министров в таком формате пройдет в середине сентября в Будапеште.

Венгрия с 1 июля является председателем «Вышеградской группы».

На встрече глав МИД также будут обсуждены вопросы подготовки к саммиту ЕС - "Восточное партнерство" в ноябре.

Предыдущая встреча в формате «Восточное партнерство» - «Вышеградская группа» состоялась в апреле текущего года в Варшаве.

В переговорах, посвященных будущему восточной политики Евросоюза, принимали участие также главы МИД Хорватии, Эстонии, Румынии и Швеции, а также еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

В Вышеградскую группу входят четыре страны: Венгрия, Чехия, Польша и Словакия.

"Восточное партнерство" - проект Европейского союза, основной целью которого является развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Арменией, Молдовой и Украиной.

(Автор: Себа Агаева)

Azernews Newspaper
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