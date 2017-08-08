ВС Азербайджана предотвратили очередную армянскую диверсию, враг понес потери (ВИДЕО)

8 августа 2017 19:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Азербайджана предотвратили очередную армянскую диверсию, враг понес потери, сообщает во вторник министерство обороны страны.

Днем восьмого августа разведывательно-диверсионная группа ВС Армении попыталась проникнуть на позиции ВС Азербайджана для осуществления очередной провокации.

В результате незамедлительных мер один из членов диверсионной группы, которая была вынуждена отступить, был уничтожен.

Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет, оперативная ситуация вдоль всей линии фронта полностью контролируется.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Azernews Newspaper
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