Азербайджан и Россия продолжат взаимодействие в борьбе с угрозами безопасности границ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия продолжат взаимодействие в борьбе с угрозами безопасности границ.

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев встретился в Гусаре с первым заместителем директора ФСБ России – начальником Погранслужбы генералом армии Владимиром Кулишовым, говорится в сообщении пресс-службы ГПС, распространенном в субботу.

На встрече был подписан «Протокол рабочей встречи делегаций ФСБ России и Государственной пограничной службы Азербайджана».

На встрече стороны обменялись мнениями о существующей ситуации на азербайджано-российской границе, на пропускных пунктах государственной границы, в т.ч. в акватории Каспийского моря, развитии взаимных связей в сфере борьбы с опасностью, угрожающей безопасности границ, продолжении совместной деятельности по осуществлению демаркационных работ на государственной границе, перспективах дальнейшего сотрудничества.

Главы пограничных структур Азербайджана и России положительно оценили динамику развития двустороннего сотрудничества, подчеркнули, что взаимные связи вносят значимый вклад в борьбу с незаконной деятельностью на государственной границе.

В ходе обсуждений было подчеркнуто, что оккупация 20 процентов территории Азербайджана и части государственной границы в результате агрессии Армении является главной угрозой для безопасности границ.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)