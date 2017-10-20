Приглашение Президента Ильхама Алиева на саммит D-8 в Стамбуле – показатель растущей роли Азербайджана в регионе и мире - депутат

БАКУ /Trend/ - Приглашение Президента Ильхама Алиева в качестве особого гостя на саммит D-8, который прошел в Стамбуле, является показателем растущей роли Азербайджана в регионе и мире. Об этом в пятницу сказал Trend депутат Муса Гасымлы, комментируя участие главы государства в этом саммите.

"Приглашение Президента Азербайджана на саммит D-8 – организации, основанной в 1997 году в составе Турции, Ирана, Пакистана, Бангладеш, Малайзии, Индонезии, Египта и Нигерии, в первую очередь является показателем растущей роли государства в региональной и мировой политике. Во-вторых, это приглашение связано с авторитетом Президента Ильхама Алиева и желанием Азербайджана сотрудничать с другими странами», - сказал Гасымлы.

По его словам, Азербайджан поддерживает хорошие отношения со всеми входящими в эту организацию государствами, расположенными в Европе, Азии и Африке.

Отметим, что сегодня в Стамбуле под девизом «Расширение возможностей путем сотрудничества» прошел IX Саммит восьми развивающихся стран Организации экономического сотрудничества (D-8).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принял участие в саммите в качестве особого гостя.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)