Президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял заместителя премьер-министра, министра внутренних дел Грузии Гиоргия Гахария.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних азербайджано-грузинских отношений во всех сферах, в том числе сотрудничества между правоохранительными органами.

Глава государства поздравил Георгия Гахарию с назначением на должность министра внутренних дел Грузии, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Выразив признательность за поздравление, Георгий Гахария с удовлетворением напомнил о встречах с главой нашего государства, когда работал министром экономики и устойчивого развития Грузии. Он сказал, что между министерствами внутренних дел двух стран осуществляется успешное сотрудничество.

В ходе беседы было отмечено значение глобальных экономических проектов, совместно реализуемых нашими странами, в том числе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, выражена уверенность в том, что совместная деятельность правоохранительных органов Азербайджана и Грузии в сфере обеспечения безопасности будет осуществляться и впредь.

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