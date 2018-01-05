Минобороны и Военная прокуратура Азербайджана подписали План о совместной деятельности

БАКУ /Trend/ - Подписан План о совместной деятельности между минобороны и Военной прокуратурой Азербайджана с целью укрепления правопорядка и военной дисциплины, а также предотвращения случаев преступлений в азербайджанской армии в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в пятницу.

Согласно Плану, определены время и место проведения предусмотренных мероприятий, а также ответственные лица.

В ходе встреч, которые предстоит провести в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях с военнослужащими, будут проведены соответствующие мероприятия, направленные на повышение правовых знаний личного состава, укрепление дисциплины и правопорядка, а также устранение имеющихся проблем.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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