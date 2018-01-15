Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и премьера Болгарии в расширенном составе (ФОТО) (версия 2)

15 января 2018 21:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в расширенном составе с участием делегаций.

Президет Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выступили на встрече.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемый господин премьер-министр.

Уважаемые гости.

Я Вас от души приветствую. Добро пожаловать. Очень рад Вас снова видеть, господин премьер-министр. Вы уже не первый раз посещаете нашу страну и я часто бывал в Болгарии. Между нашими странами установились очень тесные, дружественные отношения, которые также укрепляются нашими усилиями. Мы сегодня уже обсудили много важных вопросов двустороннего взаимодействия в политической, энергетической сфере. Я поздравил господина премьер-министра с председательством Болгарии в Европейском Союзе. Это большой успех Вашей страны, большая ответственность. Уверен, что вы с честью справитесь с этой важной задачей. И конечно же, сегодня мы еще в составе делегаций обсудим важные вопросы политической, экономической, энергетической политики. Нас очень многое объединяет и главное, что объединяет, - это дружественные связи между нашими народами и дружественные отношения между руководителями наших стран. Я очень рад, что 2018 год у нас начинается визитом нашего друга. Добро пожаловать.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сказал:

-Благодарю Вас, господин Президент.

Уважаемые коллеги, я действительно могу отметить, что существуют исключительно большие чувства взаимной любви между нашими двумя народами. Прекрасно то, что до сих пор все вопросы, о которых мы договаривались с Президентом Алиевым, всегда решались. И я считаю, что открывающаяся прямая авиалиния между Баку и Софией внесет свой вклад в развитие близких отношений между нашими странами, развитие туризма и деловых отношений. Но это уже работа, которая проделана. Перед нами стоят новые задачи. И я надеюсь, что Президент Алиев даст соответствующее распоряжение в связи с компанией SOCAR.

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