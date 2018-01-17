Главком НАТО в Европе рассказал о предстоящей встрече с начальником Генштаба ВС РФ в Баку

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов согласовывают в настоящее время встречу в Баку. Об этом Скапаротти заявил в среду по итогам двухдневной сессии Военного комитета НАТО, сообщает ТАСС.

"В сентябре мы договорились встретиться. В настоящее время эта встреча организовывается", - сказал он.

Отметим, что ранее портал BuzzFeed сообщал о том, что в январе 2018 года главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти должен встретиться с главой Генштаба российских Вооруженных сил генералом Валерием Герасимовым в Баку.

Это станет первой такой встречей с 2013 года, когда администрация экс-президента США Барака Обамы наложила запрет на личные контакты между главой ОВС НАТО и его российским коллегой, что порталу подтвердил предшественник Скапарротти Филипп Бридлав.

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