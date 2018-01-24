Азербайджан и Украина договорились о сотрудничестве в борьбе с контрабандой наркотиков

24 января 2018 18:17 (UTC+04:00)

Пограничные службы Украины и Азербайджана договорились о сотрудничестве в борьбе с контрабандой наркотиков, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Договоренностей достигли в ходе встречи главы пограничной службы Украины Петра Цигикала и начальника Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчина Гулиева.

Также Азербайджан и Украина будут взаимодействовать в профессиональной подготовке подразделений специального назначения.

Страны будут обмениваться опытом противодействия угрозам пограничной безопасности и проведении совместного анализа рисков в сфере охраны государственной границы.

Главы ведомств обсудили применение современных технических средств для эффективной защиты границы от трансграничной преступности и терроризма. А также договорились о подготовке плана сотрудничества между пограничными службами двух стран на ближайшие годы.

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