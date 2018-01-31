Экономика Азербайджана вступила в качественно новый этап - депутат

БАКУ /Trend/ - В настоящее время с созданием новых региональных экономических центров экономика Азербайджана вступила в качественно новый этап, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Госпрограммы социально-экономического развития регионов на 2014-2018 годы, Президент Ильхам Алиев, говоря о важных показателях социально-экономического развития страны в 2004-2017 годах, особо подчеркнул социально-экономическое развитие регионов.

«Еще в 2003 году глава государства отметил, что должны развиваться не только Баку и Абшеронский полуостров, но и все регионы Азербайджана. Действительно, социально-экономическое развитие регионов имеет особое значение с точки зрения экономической конкурентоспособности и вовлечения всех национальных ресурсов в экономическое развитие. Сегодня нет никаких сомнений в том, что в развитии национальной экономики на нынешнем этапе важную роль сыграли специальные государственные программы развития регионов», - сказал Бабаоглу.

Депутат подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев, акцентировав внимание на проектах, реализуемых в регионах, отметил, что Азербайджан привержен своим обязательствам как социальное государство.

«Мы знаем, что в Азербайджане проживает более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. И важным приоритетом Азербайджанского государства является обеспечение их работой и квартирами, в этом контексте работа, проделанная за последние 17 лет, может быть расценена как важное историческое достижение. Глава государства отметил, что до настоящего времени 265 тысяч семей вынужденных переселенцев получили новые дома. В 2018 году 20 тысячам беженцам будут предоставлены новые дома. Это является показателем отношения Азербайджанского государства к социально незащищенным слоям населения, а также того, что проблемы беженцев и вынужденных переселенцев постоянно находятся в центре внимания. Президент Ильхам Алиев отметил, что за прошедшие годы была проделана большая работа по обеспечению занятости и реализации специальных проектов по развитию семейного бизнеса, что внесло вклад в экономическое развитие регионов», - отметил депутат.

Бабаоглу подчеркнул, что государство принимает меры по выводу на рынок товаров, произведенных в отдельных экономических районах.

«Таким образом, осуществляемые на данном этапе глобальные проекты, в том числе открытие в 2017 году железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, создают новые связи и новые транспортные мосты, а также обеспечивают Азербайджан новыми рынками», - добавил Бабаоглу.

По его словам, как отметил Президент Ильхам Алиев, за последние 14 лет в экономику Азербайджана инвестировано 233,5 миллиарда долларов.

Само по себе, сказал депутат, это свидетельствует о том, насколько стабильная инвестиционная среда в Азербайджане.

«Данный процесс является одним из ключевых вопросов привлечения иностранных и отечественных инвесторов в регионы Азербайджана. Глава государства отметил, что за последние 14 лет в Азербайджане было построено 12 300 километров дорог и 443 моста. Это, конечно же, сделает развитие Азербайджана еще более устойчивым и долгосрочным, способствуя его ускорению. За всем этим стоит специальная программа Президента Азербайджана по развитию регионов», - отметил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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