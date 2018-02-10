Слово острее меча: Что так испугало власти в Армении?

10 февраля 2018 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очевидным показателем роста мощи Азербайджана в регионе является реакция в Армении на решение о переносе сроков проведения президентских выборов в Азербайджане.

Назначение выборов Президента Азербайджана на 11 апреля расценивается в Ереване как намерение Баку выбрать подходящий момент для военного удара в Нагорном Карабахе и вызвало беспокойство у правящей верхушки Армении. А последовавшие вслед за этим заявления Президента Ильхама Алиева, что Иреванское ханство, Зангезур, Гёйча - исторические азербайджанские земли и возвращение туда - это политическая и стратегическая цель Азербайджана, вызвали в Ереване настоящую панику.

Публикации армянских СМИ пестрят сообщениями на тему предстоящей войны. Они подкрепляются «аналитикой» местных обозревателей, которые обсуждают вероятные даты обострения военной ситуации в регионе, в частности после президентских выборов в России, Азербайджане и Армении. Подчеркивается, что Азербайджан намерен приступить не только к освобождению Карабаха, но и ставит перед собой стратегической целью возвращение Еревана и Зангезура. По мнению ереванских политологов, Баку незамедлительно приступит к реализации своих военных планов после получения последних партий российской боевой техники.

Отмечается, что в Азербайджане, в отличие от Армении, нет финансовых проблем, накоплены ресурсы, а также имеются реальные перспективы экономического роста. Даже страны, которые в Армении долгое время считали своими верными союзниками, все более откровенно делают ставку на развитие отношений с Баку. Признается, что Армения изолирована и не имеет прибыли, а Азербайджан непрерывно пополняет не только финансовые, но и политические дивиденды и даже кредитует Иран. Приводятся конкретные примеры неустойчивости официального Еревана, который в ожидании критических событий и возможной развязки в Карабахе «шарахается из стороны в сторону» в поисках сильного покровителя. Об этом свидетельствует история с маневрами НАТО в Армении. Так, в Ереване со ссылкой на сайт НАТО радостно сообщали о том, что в мае 2018 года в Армении состоятся учения НАТО. Однако буквально через день министерство обороны Армении выступило с опровержением этой информации. Неопределенная, двусмысленная ориентация, попытка Еревана "удержать в руке два арбуза" ведут эту страну к военно-политическому краху в противостоянии с Азербайджаном. Авантюрная сущность правящего «карабахского клана» во главе с президентом Сержем Саргсяном, приведшего страну на грань новой карабахской войны, оказывает сильное морально-психологическое воздействие на население страны и вызывает у основной его части все большее разочарование.

И, как это принято у «многострадальцев», в критической ситуации Ереван с мольбой обращается за помощью к покровителям. Главный вопрос, которым сегодня задаются «многострадальцы» - как поведет себя в случае начала войны Москва и остались ли в силе российские гарантии? На фоне их отсутствия решение о проведении досрочных президентских выборов в Азербайджане 11 апреля воспринимается в Ереване в качестве предвестника приближающегося военно-политического краха Армении.

Эльхан Алескеров, руководитель экспертного совета "Baku Network", доктор философии

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