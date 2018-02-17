Вице-премьер Азербайджана встретился с премьер-министром Венгрии

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер Азербайджана, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии "Йени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, говорится в сообщении пресс-службы правящей партии, распространенном в субботу.

Али Ахмедов передал Виктору Орбану приветствия Президента Азербайджана и от имени главы государства пригласил его посетить Азербайджан.

Премьер-министр Виктор Орбан, отметив, что считает Президента Ильхама Алиева своим близким другом, подчеркнул, что визит главы Азербайджанского государства в Венгрию сыграл важную роль в развитии связей между странами.

На встрече состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, а также было отмечено, что развитие взаимных связей и отношений тесного сотрудничества между партией "Йени Азербайджан" и правящей партией Венгрии Fidesz окажет положительное влияние на развитие дружественных отношений между странами и народами.

Али Ахмедов проинформировал премьер-министра о том, что 11 апреля в Азербайджане состоятся президентские выборы.

Премьер-министр Виктор Орбан выразил уверенность в успешном проведении парламентских выборов в Венгрии 8 апреля, и президентских выборов в Азербайджане 11 апреля. Премьер-министр выразил уверенность в том, что после этих выборов связи между двумя странами будут развиваться и дальше.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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