Обнародованы СМИ Азербайджана, в которых можно будет бесплатно вести предвыборную агитацию

22 февраля 2018 19:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнародованы СМИ Азербайджана, которые будут выделять бесплатное эфирное время и места для публикаций с целью проведения предвыборной агитации, говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК), распространенном в четверг.

Бесплатное эфирное время и места для публикаций с целью проведения предвыборной агитации на выборах президента Азербайджана, назначенных на 11 апреля, выделят зарегистрированным кандидатам Общественное телевидение, газеты «Азербайджан», «Халг газети» и «Бакинский рабочий».

В случае, если вышеуказанные структуры, а также другие теле- и радиоорганизации и редакции периодических изданий примут решение о возможности предоставления платного эфирного времени и места для публикаций для предвыборной агитации, то они должны направить соответствующие уведомления в ЦИК и не позднее 30 дней со дня официальной публикации решения опубликовать информацию об основах оплаты, условиях и сумме за выделение эфирного времени и места для публикаций.

Напомним, что 11 апреля 2018 года в Азербайджане пройдут президентские выборы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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