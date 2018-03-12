Проводится передислокация участвующих в учениях подразделений ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану широкомасштабных учений, проводимых под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, осуществляется передислокация личного состава, бронетехники, авиационных средств, ракетных и артиллерийских установок, подразделений материально-технического обеспечения и других частей, участвующих в учениях, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник.

Войска, покинув места постоянной дислокации, двигаясь по установленным маршрутам, направляются в районы сосредоточения.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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