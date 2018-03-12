ПА ОБСЕ заявила о нейтральной позиции при наблюдении за президентскими выборами в Азербайджане

12 марта 2018 20:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ПА ОБСЕ будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане, исходя из непредвзятой и нейтральной позиции.

Об этом в понедельник во время встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым сказал председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Парламентской ассамблеей и Азербайджаном. Была подчеркнута важность конструктивного диалога и развития связей в духе взаимопонимания.

Георгий Церетели выразил уверенность, что проведение первой международной сессии группы поддержки "Шелкового пути" в Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Баку внесет существенный вклад в укрепление сотрудничества. Было положительно оценено активное участие азербайджанской делегации в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ и выдвижение инициативы для развития сотрудничества.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о переговорном процессе, проводимом при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Министр подчеркнул, что недопустимы попытки изменить международно признанные границы государств с применением силы . Министр сказал, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть разрешен в рамках международно признанной территориальной целостности и суверенитета Азербайджана на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Хельсинкского Заключительного акта.

На встрече также были затронуты предстоящие президентские выборы в Азербайджане. Мамедъяров подчеркнул, что выборы пройдут в свободной, справедливой, прозрачной и демократичной форме и будут отражать волю народа Азербайджана. Министр отметил, что Центральная избирательная комиссия профессионально выполняет подготовительные работы для проведения выборов.

На встрече состоялся обмен мнениями вокруг перспектив развития связей между Азербайджаном и ПА ОБСЕ, вопросов, стоящих на повестке дня ОБСЕ.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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