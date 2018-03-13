Армения изолировала себя в результате проводимой захватнической политики - депутат

БАКУ /Trend/ - В результате агрессии против Азербайджана Армения полностью изолировала себя, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Алиев.

Депутат отметил, что армяне создали моноэтническое государство, поддерживают терроризм и готовят террористов на оккупированных территориях Азербайджана.

«Поэтому ни одна международная структура и соседнее государство не участвуют в совместных с Арменией проектах и не будут сотрудничать с ней до тех пор, пока она не прекратит проводить захватническую политику, не освободит оккупированные азербайджанские территории», - сказал Алиев.

Депутат подчеркнул, что, с другой стороны, Армения и в экономическом плане непривлекательная страна.

«В советское время Армения существовала за счет бюджета СССР, потом - за счет помощи других. А на Азербайджан сегодня приходится 75 процентов экономического потенциала Южного Кавказа, поэтому дальнейшая судьба Армении зависит от Азербайджана. Чем быстрее армяне это поймут, тем нормальнее смогут жить. Но пока в Армении фашистский режим, она не продвинется вперед», - сказал депутат.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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