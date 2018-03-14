Азербайджан вошел в тройку ведущих покупателей израильского оружия

14 марта 2018 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одним из крупнейших рынков сбыта израильской военной техники, передает The Jerusalem Post, на основании данных Стокгольмского международного института исследований мира.

“Азербайджан является третьим по величине рынком сбыта оружия для Израиля. В 2017 году Азербайджан купил у Израиля военной техники на сумму в 137 миллионов долларов. В 2016 году эта сумма составляла 248 миллионов долларов”, - говорится в сообщении института.

Израиль является крупнейшим поставщиком оружия в Азербайджане, согласно данным института.

В тройку крупнейших рынков для экспорта израильской военной техники, также входят Вьетнам и Индия.

Индия является самым крупным импортером израильского оружия. В 2017 году индия закупила у Израиля оружие на сумму 715 миллионов долларов. За минувшее десятилетие Индия увеличила объем закупок Израильского оружия на 650 процентов.

Вьетнам является вторым по величине импортером израильской военной техники. В 2017 году Вьетнам закупил у Израиля оружия стоимостью в 142 миллиона долларов.

В рейтинге крупнейших поставщиков оружия Израиль занял пятое место в мире, продав вооружений на 1,26 миллиарда долларов в 2017 году, и уступив по данному показателю только США, России, Франции и Германии.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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