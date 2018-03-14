Президент Ильхам Алиев подписал указ о переходе на цифровое правительство

14 марта 2018 19:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о мерах по развитию электронного правительства и переходу на цифровое правительство.

Согласно указу, с целью усовершенствования системы управления в этой области, усиления государственного контроля и повышения эффективности проделанных работ Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено осуществление и регулирование государственной политики в области электронного правительства.

Ведомство должно будет выполнять функции координирующей структуры в области формирования, ведения, интеграции и эффективного управления государственными информационными резервами и системами.

Кроме того, Госагентство обеспечит управление и работу портала "Электронное правительство” и проведет необходимые меры по его модернизации.

В числе других мер, предусмотренных указом: организация обмена информацией между информационными системами и резервами госорганов, организация оказания госорганами электронных услуг посредством портала "электронное правительство"; развитие е-услуг, в том числе в формате государство-бизнес (G2B - government to business), бизнес-государство (B2G - business to government).

Указом Госагентству поручено подготовить проект "Правил формирования, реализации, интеграции и архивирования государственных информационных резервов и систем" и представить Президенту, подготовить проект "Плана действий по переходу на цифровое правительство" и представить Президенту, предоставить Президенту Азербайджану отчет об исполнении поручений, данных указом.

Согласно указу, в Азербайджане также создается юридическое лицо публичного права "Центр развития электронного правительства".

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