Главы МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии подписали в Баку совместную декларацию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку, в рамках первой четырехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии, была подписана совместная декларация.

Во встрече принимают участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, министр иностранных дел Турции Мовлуд Чавушоглу, министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф и вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

"Декларация расширит сотрудничество между странами в нескольких сферах, включая инфраструктуру, транспорт, сельское хозяйство, - сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД. - Мы работаем над разработкой новых проектов, и надеемся, объединив усилия, создать и закрепить формат сотрудничества, который свяжет крупные регионы мира в совместном плодотворном сотрудничестве".

"Мы с нашими коллегами обсудили возможность развития новых транспортных маршрутов, которые потенциально, могли бы облегчить транспортировку грузов в разных направлениях. Из наиболее близких к реализации проектов я могу назвать железную дорогу Решт-Астара, и мы с Иранскими коллегами практически завершили работу над разработкой соглашения по этому поводу", - сказал Мамедъяров.

Глава МИД Азербайджана отметил, что грядущие проекты четырехстороннего сотрудничества помогут развить работу многих структур, включая таможенные, экономические институты.

Следующая встреча в четырехстороннем формате, по словам министра, пройдет в Грузии.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Редактор: Хазар Ахундов)

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