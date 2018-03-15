Следующая встреча глав МИД Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции пройдет в Грузии

БАКУ /Trend/ - Обнародован текст Бакинской декларации, подписанной министрами иностранных дел Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции на первой четырехсторонней встрече, говорится в четверг в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана.

Министры подчеркнули приверженность нормам и принципам ООН, подтвердили приверженность дальнейшему укреплению солидарности и сотрудничества между народами четырех стран, основанных на глубоких исторических корнях и культурных связях, которые будут способствовать укреплению мира, стабильности, благосостояния в регионе.

Главы МИД выразили удовлетворение повышением уровня сотрудничества между странами и твердые обязательства по дальнейшему развитию сотрудничества, основанного на партнерстве, добрососедстве, взаимном уважении и доверии, подчеркнули общие интересы в укреплении регионального мира и стабильности, и в этом контексте подчеркнули взаимное уважение суверенитета государств, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ, в том числе приверженность принципам международного права как основы мирного урегулирования всех конфликтов в регионе.

Министры с целью обеспечения благосостояния народов четырех стран договорились расширении четырехстороннего сотрудничества во всех областях в целях укрепления региональной и международной безопасности и стабильности, отметили важность консультаций по региональным и глобальным вопросам, представляющим общий интерес, на различных уровнях и платформах, в рамках международных и региональных организаций.

Главы МИД договорились об использовании существующего потенциала для поощрения инвестиций и торговли, в том числе поддержки сотрудничества посредством реализации совместных проектов и программ в области энергетики, транспорта, телекоммуникаций, ИКТ, промышленности, сельского хозяйства, туризма и окружающей среды.

Министры подчеркнули важные шаги, предпринятые для расширения транзитного потенциала четырех стран, которые имеют выгодную с географической точки зрения позицию в международных транспортных коридорах, с целью интеграции национальной транспортной инфраструктуры в международную транспортную инфраструктуру, отметили важность развития транспортной инфраструктуры и укрепления сотрудничества по повышению транзитного потенциала четырех стран на маршруте «Юг-Запад», начиная с таких иранских портов, как, Чабахар и Бандар-Аббас; подчеркнули важность укрепления сотрудничества для достижения высокого потенциала в области гражданской авиации, а также дальнейшего использования географических преимуществ четырех стран; выразили готовность повышать коммерческое сотрудничество в области нефти, газа и нефтехимии.

Главы МИД в соответствие с национальным законодательством договорились о поощрении связей между банковскими сетями четырех стран, об обмене информацией и опытом международных банковских процедур, а также борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, подчеркнули важность сотрудничества в рамках глобальных и региональных экономических организаций.

Министры иностранных дел подчеркнули важность укрепления сотрудничества в целях сокращения и предотвращения загрязнения окружающей среды в целях достижения соответствующих целей повестки дня в области устойчивого развития 2030 года, принятой ООН в сентябре 2015 года.

Министры поприветствовали выдвижение кандидатуры Баку на проведение Всемирной выставки ЭКСПО 2025 и учли, что Баку является кандидатом на проведение в 2021 году ежегодных встреч Группы Всемирного банка и Совета управляющих Международного валютного фонда.

Министры вновь заявили о твердой приверженности укреплению сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом и всеми формами сепаратизма, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, торговлей оружием, людьми, преступлениями против культурного и исторического наследия, киберпреступностью и контрабандой мигрантов.

Главы МИД подчеркнули важность сотрудничества в области культуры, образования, здравоохранения, молодежного обмена, туризма и спорта в целях дальнейшего укрепления межчеловеческих контактов между странами и выразили готовность содействовать и поощрять совместные проекты и мероприятия в этой области.

Министры также подчеркнули необходимость разработки плана действий по четырехстороннему отраслевому сотрудничеству в областях, представляющих общий интерес, отметили важность регулярных встреч в четырехстороннем формате.

Главы МИД договорились, что очередная встреча в четырехстороннем формате состоится в Грузии.

Напомним, что сегодня в Баку состоялась четырехстороняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина ПАрфёнова)

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