Baku Media Center приступил к съемкам фильма, посвященного 100-летию АДР (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Baku Media Center приступил к съемкам фильма, посвященного 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР), говорится в сообщении Центра, распространенном в пятницу.

Главный продюсер фильма, снимаемого при поддержке Фонда Гейдара Алиева и спонсорстве компании BP Azerbaijan, президент Baku Media Center Арзу Алиева.

Главная цель фильма – осветить последние дни тернистой истории Азербайджанской Демократической Республики, просуществовавшей всего 23 месяца, и подчеркнуть, в каких трудных условиях правительство принимало решения.

Картина рассказывает о том, как основоположники АДР до последнего дня отчаянно и упорно боролись с врагами независимости – как с оккупационной армией, так и с внутренними ее покровителями. В ней особо подчеркивается важное историческое событие, когда Азербайджан спустя долгие годы вновь обрел независимость.

Премьера фильма состоится 28 мая – в День Республики.

Baku Media Center будет регулярно делиться новостями, связанными с данным проектом.

Отметим, что Baku Media Center – ведущая и инновационная медиакомпания, занимающаяся производством аудиовизуальной продукции. Среди последних работ Baku Media Center - «Цель Баку. Как Гитлер проиграл войну за нефть», «Миссия долголетия» и «Под одним солнцем», посвященная Году мультикультурализма, и другие фильмы.

Спонсор фильма – компания BP Azerbaijan работает в Азербайджане более 25 лет. За это время ВР и ее партнеры реализовали большое количество крупных социальных инвестиционных проектов.

В 2017 году компания ВР израсходовала два миллиона долларов на спонсорство социальных проектов в Азербайджане. Кроме того, в прошлом году ВР совместно с партнерами по проектам "Азери-Чираг-Гюнешли", Баку-Тбилиси-Джейхан и Южнокавказский трубопровод израсходовали на социально-инвестиционные проекты в Азербайджане 2,4 миллиона долларов.

Более подробную информацию о Baku Media Center можно получить на сайте

www.bakumediacenter.az и в социальных сетях Facebook, Youtube, LinkedIn, Instagram и Twitter

Информацию о BP Azerbaijan можно получить по телефону пресс-службы в бакинском офисе: (+994 12) 599 45 57 и на сайте компании www.bp.com/caspian, в социальных сетях Facebook и Twitter

(Текст: Кямадля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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