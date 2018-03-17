Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав совместной с Литвой межправкомиссии

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 4 ноября 2009 года "О составе двусторонней комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Литвы со стороны Азербайджана".

Согласно распоряжению, сопредседателем комиссии назначен министр по налогам, заместителем сопредседателя комиссии - заместитель министра иностранных дел, членами комиссии - заместитель министра культуры и туризма, заместитель министра экономики, заместитель министра энергетики, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий, заместитель министра сельского хозяйства, заместитель министра экологии и природных ресурсов, заместитель министра здравоохранения, заместитель министра молодежи и спорта, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Литве.

Министерству иностранных дел поручено направить Литве уведомление об изменениях в составе межправкомиссии.

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