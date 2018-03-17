Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав совместной с Литвой межправкомиссии

17 марта 2018 19:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 4 ноября 2009 года "О составе двусторонней комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Литвы со стороны Азербайджана".

Согласно распоряжению, сопредседателем комиссии назначен министр по налогам, заместителем сопредседателя комиссии - заместитель министра иностранных дел, членами комиссии - заместитель министра культуры и туризма, заместитель министра экономики, заместитель министра энергетики, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий, заместитель министра сельского хозяйства, заместитель министра экологии и природных ресурсов, заместитель министра здравоохранения, заместитель министра молодежи и спорта, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Литве.

Министерству иностранных дел поручено направить Литве уведомление об изменениях в составе межправкомиссии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
В Азербайджане кандидатам в президенты будет выделено 6 часов эфирного времени в неделю - ЦИК
Политика 19:24
Президент Ильхам Алиев обновил состав совместной с Хорватией межправкомиссии
Политика 19:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Папу Римского Франциска
Политика 18:54
В ЦИК Азербайджана прошли аккредитацию 115 международных наблюдателей
Политика 18:05
Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР
Политика 17:59
За президентское кресло в Азербайджане борьбу будут вести 8 кандидатов (версия 2)
Политика 17:58
За президентское кресло в Азербайджане борьбу будут вести 8 кандидатов
Политика 17:17
Али Гасанов: Азербайджан успешно завершит 2018 год (ФОТО) (версия 3)
Политика 17:12
Али Гасанов: Азербайджан успешно завершит 2018 год (ФОТО) (версия 2)
Политика 16:42
Визит в Вашингтон Бако Саакяна является звеном в цепочке акций давления США на Россию
Политика 16:21
Али Гасанов: Азербайджан успешно завершит 2018 год (ФОТО)
Политика 15:51
США следует расширить сотрудничество с Азербайджаном - американский политолог
Политика 15:43
По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные подарки (ФОТО)
Политика 15:22
Президентские выборы в Азербайджане пройдут справедливо и демократично - экс-президент Парагвая (Эксклюзив)
Политика 15:05
Баку стал местом обсуждения важных вопросов - экс-президент Хорватии
Политика 14:51
Президент Ильхам Алиев предоставил Анверу Алиеву персональную пенсию
Политика 14:47
Президент Ильхам Алиев наградил Фейзавера Алпсара орденом «Достлуг»
Политика 14:44
Зияфет Аскеров уверен в позитивных выводах мониторинговой миссии по итогам президентских выборов в РФ
Политика 14:39