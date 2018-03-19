Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и России

19 марта 2018 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялся телефонный разговор Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы Азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента России с уверенной победой на выборах, пожелал ему все новых и новых успехов в президентской деятельности на благо российского народа.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Российская Федерация под руководством Владимира Путина добилась больших успехов во всех областях, в то же время российско-азербайджанские связи успешно развиваются во всех сферах. Президент Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений. Президент Ильхам Алиев еще раз пожелал Владимиру Путину успехов в президентской деятельности.

Владимир Путин, выразив признательность за проявленное внимание и поздравление, в свою очередь, отметил, что российско-азербайджанские отношения, построенные на основе взаимного доверия и охватывающие многие сферы, сегодня успешно развиваются. Президент России выразил уверенность в том, что наши связи и впредь будут расширяться и укрепляться.

Главы государств провели обмен мнениями о перспективах дружественных отношений между Азербайджаном и Россией, основанных на стратегическом партнерстве.

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