Президент Ильхам Алиев поздравил главу Пакистана

22 марта 2018 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Пакистана Мамнуна Хусейна.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Пакистана. Источником азербайджано-пакистанских связей является воля наших братских народов, разделяющих общие духовные ценности. Хочу особо отметить нынешний высокий уровень межгосударственных отношений, основанных на взаимной вере, доверии и поддержке. Убежден, что совместные шаги на пути развития и укрепления нашего стратегического партнерства и союзничества, сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут служить интересам наших стран и народов.В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Пакистана – мира и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.

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