Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Международного госпиталя Bona Dea

27 марта 2018 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в открытии Международного госпиталя Bona Dea в Низаминском районе столицы.

Президент Азербайджана разрезал ленту в знак открытия госпиталя.

Главный исполнительный директор Международного госпиталя Bona Dea Фаиг Алиев и главный врач Муса Аббасов проинформировали главу государства и Первую леди об этом медицинском учреждении.

Было отмечено, что по уровню медицинского оборудования и технического оснащения госпиталь является одним из немногочисленных в мире лечебных учреждений, отвечающих в этой сфере самым современным требованиям.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в госпитале.

Затем глава государства и Первая леди встретились с коллективом госпиталя.

В заключение была сделана фотография на память.

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