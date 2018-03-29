Армянские дашнаки и большевики совершили невиданный в истории человечества геноцид - глава секретариата Совета господдержки НПО

БАКУ /Trend/ - Армянские дашнаки и большевики совершили невиданный в истории человечества геноцид.

Об этом в четверг на мероприятии, посвященном 100-летию геноцида азербайджанцев в 1918 году, сказал директор секретариата Совета господдержки НПО при Президенте Азербайджана Фарасат Гурбанов.

Выступившие на мероприятии отметили, что среди кровавой резни, совершенной в Азербайджане армянскими шовинистами на протяжении всей истории, особо выделяется своей жестокостью и масштабом геноцид 31 марта.

В результате геноцида, совершенного в отношении азербайджанцев в марте 1918 года в Бакинской губернии и в других регионах, были убиты тысячи невинных людей, тысячи людей остались вдали от своей родины. Было также подчеркнуто, что Нагорный Карабах и другие прилегающие территории, которые являются исконными землями Азербайджана, оккупированы Арменией и мировое сообщество игнорирует данный факт.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев.)

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