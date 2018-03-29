Хасан Рухани: Безопасность Азербайджана – наша безопасность, развитие Азербайджана – наше развитие (версия 2)

29 марта 2018 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Безопасность Азербайджана – наша безопасность, развитие Азербайджана – наше развитие.

Об этом сказал в четверг во время выступления на азербайджано-иранском бизнес-форуме в Баку Президент Ирана Хасан Рухани.

Хасан Рухани призвал бизнесменов быть активными в реализации совместных проектов.

Выступая на бизнес-форуме, Рухани сказал, что оба народа очень близки друг другу с религиозной, исторической точки зрения и точки зрения традиций. Рухани отметил, что дружба и сотрудничество, а также совместная деятельность двух стран в интересах всего региона. Отметив, что связи между двумя странами стали полезными для всего региона и мира, Президент Ирана подчеркнул, что принятие исторических решений во время визита послужит благосостоянию двух народов. Рухани рассказал о важности меморандума взаимопонимания о совместном использовании соответствующих блоков на Каспийском море и добавил, что Каспий является морем сотрудничества, безопасности и дружбы.

Хасан Рухани отметил, что две страны хорошо сотрудничают и находятся рядом друг с другом в рамках международных организаций, и подчеркнул важность международного транспортного коридора "Север-Юг". Президент Ирана выразил уверенность, что осуществляемые по этому проекту работы дадут свой эффект. Подчеркнув, что по личной инициативе и благодаря заслугам президентов Азербайджана и Ирана уже активизирован ранее не используемый потенциал двух стран, Хасан Рухани рассказал о важности совместных экономических связей для улучшения благосостояния обоих народов. Глава Ирана отметил, что существует хороший потенциал для расширения связей в сферах здравоохранения, фармацевтики, банковского сектора, сельского хозяйства, транспорта, электроэнергетики, торговли. Президент Ирана подчеркнул важность использования двумя странами туристического потенциала и сказал о важности интенсификации поездок, укрепления связей в культурной сфере между двумя народами.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфенова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Хасан Рухани: Безопасность Азербайджана – наша безопасность, развитие Азербайджана – наше развитие
Политика 14:35
Завершился визит Президента Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Политика 12:14
Хасан Рухани: Азербайджан и Иран должны максимально использовать возможности Каспийского моря
Политика 01:43
Хасан Рухани: Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем
Нагорно-карабахский конфликт 01:31
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана в расширенном составе
Политика 28 марта 17:59
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Ирана (ФОТО)
Политика 28 марта 17:48
Хасан Рухани: Азербайджан и Иран подпишут соглашение по нефтегазовому сотрудничеству
Энергетика 27 марта 12:49
Бердымухамедов и Рухани обсудят перспективы экономического сотрудничества
Туркменистан 27 марта 08:36
Запланирован официальный визит президента Ирана в Туркменистан
Туркменистан 20 марта 09:33
Рухани: Азербайджан и Иран подпишут соглашение по совместным инвестициям в ж/д Решт-Астара
Экономика 18 марта 22:40
Президенты Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии
Турция 7 марта 18:44
Президент Ирана посетит Азербайджан в конце марта
Политика 1 марта 17:52
Эрдоган и Рухани обсудили ситуацию в Сирии
Турция 19 февраля 21:23
Эрдоган и Рухани обсудили ситуацию в Сирии
Турция 8 февраля 23:43
Президенты Турции и Ирана проводят встречу в Стамбуле
Политика 13 декабря 2017 20:04
Иран готов сотрудничать с каждой из мусульманских стран в целях защиты святого Аль-Кудса
Иран 13 декабря 2017 15:55
Иран намерен устанавливать продуктивное взаимодействие со странами мира
Иран 29 ноября 2017 11:41
Россия, Турция и Иран продолжат сотрудничать до окончательного разгрома ИГ
В мире 22 ноября 2017 21:00