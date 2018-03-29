Хасан Рухани: Безопасность Азербайджана – наша безопасность, развитие Азербайджана – наше развитие (версия 2)

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Об этом сказал в четверг во время выступления на азербайджано-иранском бизнес-форуме в Баку Президент Ирана Хасан Рухани.

Хасан Рухани призвал бизнесменов быть активными в реализации совместных проектов.

Выступая на бизнес-форуме, Рухани сказал, что оба народа очень близки друг другу с религиозной, исторической точки зрения и точки зрения традиций. Рухани отметил, что дружба и сотрудничество, а также совместная деятельность двух стран в интересах всего региона. Отметив, что связи между двумя странами стали полезными для всего региона и мира, Президент Ирана подчеркнул, что принятие исторических решений во время визита послужит благосостоянию двух народов. Рухани рассказал о важности меморандума взаимопонимания о совместном использовании соответствующих блоков на Каспийском море и добавил, что Каспий является морем сотрудничества, безопасности и дружбы.

Хасан Рухани отметил, что две страны хорошо сотрудничают и находятся рядом друг с другом в рамках международных организаций, и подчеркнул важность международного транспортного коридора "Север-Юг". Президент Ирана выразил уверенность, что осуществляемые по этому проекту работы дадут свой эффект. Подчеркнув, что по личной инициативе и благодаря заслугам президентов Азербайджана и Ирана уже активизирован ранее не используемый потенциал двух стран, Хасан Рухани рассказал о важности совместных экономических связей для улучшения благосостояния обоих народов. Глава Ирана отметил, что существует хороший потенциал для расширения связей в сферах здравоохранения, фармацевтики, банковского сектора, сельского хозяйства, транспорта, электроэнергетики, торговли. Президент Ирана подчеркнул важность использования двумя странами туристического потенциала и сказал о важности интенсификации поездок, укрепления связей в культурной сфере между двумя народами.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфенова)

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