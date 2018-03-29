БДИПЧ ОБСЕ распространило промежуточный отчет по предстоящим в Азербайджане президентским выборам

29 марта 2018 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ опубликовало промежуточный отчет по президентским выборам в Азербайджане, которые состоятся 11 апреля 2018 года.

Отчет размещен на сайте организации.

«По приглашению правительства Азербайджана для наблюдения за президентскими выборами, которые состоятся 11 апреля, и на основании результатов миссии по оценке потребностей, проведенной с 21 по 22 февраля, БДИПЧ ОБСЕ 9 марта создало миссию по наблюдению за выборами. Миссия, возглавляемая Кориеном Йонкером, состоит из основной группы из 11 членов, базирующейся в Баку, и 28 долгосрочных наблюдателей, которые находятся в стране с 15 марта. Члены миссии привлекаются из 20 государств-участников ОБСЕ», - говорится в отчете.

В отчете отмечается, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) несет в целом ответственность за проведение выборов.

«При необходимости ЦИК проводит сессии, на которые регулярно приглашается БДИПЧ ОБСЕ. Представители средств массовой информации активно посещают эти мероприятия», - говорится в отчете.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Генпрокуратуре Азербайджана создана рабочая группа по нарушениям во время президентских выборов
Общество 18:01
Лавров проведет переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ
Россия 15:57
Офис Каспшика активно содействовал продвижению мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта – отчет
Нагорно-карабахский конфликт 23 марта 17:50
Взаимодействие в решении нагорно-карабахского конфликта требует оптимистического подхода - верховный комиссар ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 22 марта 15:23
Нильза Сена назначена cпецкоординатором миссии ПА ОБСЕ на президентских выборах в Азербайджане
Политика 13 марта 00:12
Субъективные суждения не повлияют на результат выборов и ход развития Азербайджана - Фикрет Садыхов
Политика 9 марта 17:38
Миссия ОБСЕ не ставит своей целью вмешательство в президентские выборы в Азербайджане
Политика 9 марта 15:23
ОБСЕ продолжит содействовать процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта - Альфано
Нагорно-карабахский конфликт 9 марта 15:22
Обнародована дата начала работы миссии БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения президентских выборов в Азербайджане
Политика 7 марта 20:04
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 7 марта 12:30
ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросах гендерного равенства
Туркменистан 7 марта 12:06
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 6 марта 10:46
На президентские выборы в Азербайджане будет направлена миссия ОБСЕ БДИПЧ
Политика 3 марта 08:25
Необходимо применять единый подход ко всем конфликтам в регионе ОБСЕ - азербайджанский депутат
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 12:42
Решение затянувшихся конфликтов остается в списке приоритетов ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 22 февраля 16:56
Али Ахмедов принял делегацию миссии БДИПЧ ОБСЕ (ФОТО)
Политика 22 февраля 14:21
Представители ОБСЕ и ЕС ознакомились с подготовкой к президентским выборам в Азербайджане
Политика 21 февраля 19:45
На госгранице Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 20 февраля 11:07