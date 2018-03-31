Али Гасанов: Двойные стандарты и несвоевременная реакция ведущих государств - причина продолжающихся преступлений геноцида

БАКУ /Trend/ - Все еще продолжаются такие преступления, как геноцид, причина этого – двойные стандарты и несвоевременная реакция на это ведущих государств.

Об этом в субботу, выступая на республиканской научной конференции в Губинском мемориальном комплексе геноцида, посвященной 100-летней годовщине геноцида азербайджанцев, сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

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