Апрельские бои 2016 года вызвали у армян панику - депутат

2 апреля 2018 19:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Апрельские бои 2016 года вызвали у армян панику, и они все еще находятся в трауре.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Таир Керимли.

Керимли отметил, что до этих боев армяне создали о себе миф.

«Армяне создали миф, что якобы в советское время были генералы, маршалы из числа армян и у них есть боевой опыт, якобы, несмотря на малочисленность армян, они могут одержать победу над Азербайджаном и т.д. Но единство командиров и солдат, а также преимущество в высоких технологиях показывают, что этот миф армян является просто бредом. Во время апрельских боев Азербайджан освободил значительную часть оккупированных территорий. Это еще раз доказало, что у азербайджанского народа есть воля по освобождению своих земель. Наглядным примером является проведение восстановительных работ после апрельских боев в Джоджуг Марджанлы и на других территориях, освобожденных от оккупации. Если бы крупные государства не остановили эти бои, Азербайджан и дальше одерживал победы. Апрельские бои оказали большое влияние, потому что после этих событий всполошились из-за того, что у Азербайджана действительно есть сильная армия и армяне проиграют. Поэтому они не допустили, чтобы армяне полностью проиграли и попытались остановить бои», - сказал депутат.

Керимли отметил, что после этих боев вспомнили о международном праве.

«Но, к сожалению, эти государства снова стали проводить пропагандистскую кампанию и не дают возможности Азербайджану освободить свои земли от оккупации. Но апрельские бои доказали, что Азербайджан всегда способен проявить волю. У Азербайджана теперь есть такой большой стимул для освобождения наших земель, как апрельские бои, и это произойдет», - добавил депутат.

Отметим, что сегодня исполнилось два года со дня апрельских побед азербайджанской армии. В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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