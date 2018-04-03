Группа азербайджанских миротворцев отправилась в Афганистан (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Группа миротворцев азербайджанской армии, состоящая из 52 военнослужащих, в соответствии с планом в порядке ротации отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном во вторник.

Миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая двух военных врачей и шесть штабных офицеров азербайджанской армии.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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