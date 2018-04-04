Президент Ильхам Алиев внёс изменения в структуру Минсельхоза

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана от 14 июля 2010 года номер 1015 "Об обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Азербайджана" и "Об утверждении структуры ряда органов центральной исполнительной власти".

Согласно изменениям, слова "Главная государственная инспекция технического контроля" заменяются на "Главная государственная служба технического контроля при министерстве сельского хозяйства Азербайджана".

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и предоставить главе государства предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим распоряжением; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим распоряжением и проинформировать об этом главу государства; проконтролировать приведение в соответствие с распоряжением нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом главу государства; решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

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