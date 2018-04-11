Президентские выборы в Азербайджане организованы очень хорошо - член британского парламента

Он отметил, что его делегация посетила уже два участка в Баку.
"То, что мы пока видим, это хорошая организация избирательного процесса. Мы пока не знаем, какие участки посетим далее, и постараемся охватить не только Баку. Я посещал Азербайджан, наблюдал за ходом референдума в 2016 году. В тот раз мы посетили 8-10 участков, и сегодня, полагаю, будет так же", - сказал Моррис.
Член британской делегации, главный редактор The London Post Шахид Гуреши тоже отметил, что избирательный процесс идет хорошо.
"Люди активно участвуют в выборах. Организовано все на отличном уровне. Надеюсь, все так же продолжится до конца дня", - сказал Гуреши.
В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.
(Автор: Максим Цурков)
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