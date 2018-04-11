Президентские выборы в Азербайджане организованы очень хорошо - член британского парламента

Он отметил, что его делегация посетила уже два участка в Баку.

"То, что мы пока видим, это хорошая организация избирательного процесса. Мы пока не знаем, какие участки посетим далее, и постараемся охватить не только Баку. Я посещал Азербайджан, наблюдал за ходом референдума в 2016 году. В тот раз мы посетили 8-10 участков, и сегодня, полагаю, будет так же", - сказал Моррис.