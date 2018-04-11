Москва и Подмосковье голосуют на выборах президента Азербайджана

Пребывающие в Москве и Подмосковье граждане Азербайджана голосовали сегодня на президентских выборах вровень с самой республикой: если в Азербайджане на 14:00 мск проголосовало 60,74% избирателей, то на участке №47 при посольстве АР в России – 60%. Первыми проголосовали жители Москвы, ближе к полудню начали прибывать жители Подмосковья. Как сообщил председатель участковой комиссии Агалар Атамоглаонов, также был организован консульский учет для граждан, которые прежде не состояли на нем в посольстве, дабы они могли проголосовать, передает "Вестник Кавказа".

Своих студентов-граждан Азербайджана привез на избирательный участок ректор МГГЭУ Вагиф Байрамов. "Сегодня я сопровождаю моих студентов, среди которых есть ребята с ограниченными возможностями здоровья. Они голосуют, отдают свой голос за сильного президента и сильное государство Азербайджан, а мне очень приятно как азербайджанцу поддержать это и вместе с ними быть здесь рядом, хотя я гражданин РФ. Мне очень радостно в этот праздничный день, что я тоже вношу вклад в это историческое событие, которое происходит сегодня в Азербайджане", - рассказал он.

Ректор МГГЭУ добавил, что студенты отправились голосовать с радостью. "Когда объявили, что они сегодня идут голосовать, не было никаких вопросов. Их гордость за свое государство и патриотизм побудили их прийти и проголосовать за будущее Азербайджана. Я думаю им не безразлично будущее своей страны, поэтому они все здесь, и я вместе с ними", - сказал Вагиф Байрамов.

Часть студентов прибыла на участок организованно как члены Азербайджанского молодежного объединения России, от их имени с "Вестником Кавказа" побеседовал член правления АМОР Эмин Гаджиев. "У нас все очень рады, что у азербайджанцев России есть возможность проголосовать как в Москве, так и в консульствах Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Мы наблюдаем очень большой наплыв на участки граждан Азербайджана, это свидетельствует о том, что азербайджанцы, которые проживают за рубежом, не остаются безразличными к политическому будущему своей страны и выражают свой гражданский долг. Конечно, у нашей организации есть свой кандидат, и мы очень надеемся на нашу победу", - поведал Эмин Гаджиев.

Граждане Азербайджана едут голосовать в Москву не только из Подмосковья, но и со всей средней полосы России. Так, из Рязани группу слушателей Академии права и управления ФСИН РФ привез руководитель рязанской областной азербайджанской общественной организации "Булаг" Эльшан Алиев. "Сегодня 65 слушателей Академии, граждане Азербайджана, впервые пришли на избирательный участок в посольстве, чтобы выполнить свой долг. Они с большой радостью приехали в Москву, в форме, и после голосования вернутся в Рязань и продолжат учиться", - отметил он.

"Настроение у них праздничное, они радуются тому, что приехали сюда выполнять свой гражданский долг. Думаю, все проголосовали мирно и дружно и остались очень довольны. У них прекрасный настрой, они обещают учиться на отлично и быть полезными своему государству", - заключил Эльшан Алиев.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

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