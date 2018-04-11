Азербайджан продемонстрировал безупречный уровень подготовки к президентским выборам - итальянские парламентарии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продемонстрировал безупречный уровень подготовки к президентским выборам, который можно привести в пример многим странам.

Об этом в среду на пресс-конференции сказал экс-депутат парламента Италии Антонио Рацци.

Он отметил, что наблюдатели на президентских выборах от Италии не столкнулись с какими-либо нарушениями, а, напротив, стали свидетелями профессионально организованного мероприятия.

"Сегодня мы получили данные Лиги защиты трудовых прав граждан, подготовленные совместно с американской организацией AJF & Associates Inc, согласно которым большинство голосов на выборах получил Ильхам Алиев", - сказал Рацци.

Депутат парламента Италии Джиакомо Бецци, в свою очередь, сказал, что наблюдатели отметили активное участие граждан Азербайджана в выборах, а также инновативные методы, применяемые Центральной избирательной комиссией Азербайджана для большей эффективности и прозрачности процесса выборов.

Сегодня в Азербайджане завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования. Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.

(Автор: Али Мустафаев)

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