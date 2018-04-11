Австралия намерена использовать опыт Азербайджана в проведении президентских выборов - депутат

БАКУ /Trend/ - Австралия намерена использовать передовой и профессиональный опыт Азербайджана в проведении президентских выборов.

Об этом на пресс-конференции в среду сказал депутат парламента Австралии, глава группы дружбы Австралия-Азербайджан Крейг Келли.

"Мы провели наблюдения на шести избирательных участках и стали свидетелями слаженного, демократического процесса президентских выборов. Сегодня я увидел организацию выборов, превзошедшую опыт Австралии в этой сфере, и мы с моими коллегами, несомненно, увезем домой полезный опыт", - сказал Келли.

Он отметил такие положительные моменты на выборах, как пометка пальцев, чтобы лишить одного человека возможности голосовать больше чем один раз, представление удостоверения личности, соблюдение анонимности голосования, прозрачность урн для голосования, чтобы было видно заполнение их бюллетенями, и так далее.

В завершение Келли поздравил Центральную избирательную комиссию и народ Азербайджана с успешным проведением выборов.

В Азербайджане сегодня в 19:00 завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По данным на 19:00, на президентских выборах в Азербайджане проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.

(Автор: Али Мустафаев)

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