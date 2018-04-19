Президент Ильхам Алиев дал достойный ответ радикальной оппозиции - депутат

БАКУ /Trend/ - В своем выступлении на церемонии инаугурации Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о работах, проведенных в стране во всех сферах.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Керимли.

«Не осталось ни одной сферы, которой не коснулся бы глава государства. Президент Ильхам Алиев также привлек внимание к вопросу, связанному с Арменией, подчеркнув, что сегодняшняя столица Армении Ереван расположена на территории, которая когда-то была азербайджанской землей. Глава государства коснулся нагорно-карабахского конфликта, строительства армии, заявив, что страна обладает одной из сильных армий. Президент Азербайджана подчеркнул, что апрельские бои – славная история победы Азербайджана и наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены оккупированные территории», - сказал Керимли.

По словам депутата, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан поддерживает хорошие отношения с соседними государствами.

«Глава государства отметил, что эти отношения будут поддерживаться и дальше, и подчеркнул, что без этих связей создать логистические центры с соседними странами было бы невозможно. Глава государства рассказал о запуске в короткие сроки железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, о том, что в ближайшее время начнется добыча в рамках второй стадии разработки месторождения «Шах-Дениз», будет введен в действие ряд объектов, продолжено дальнейшее развитие ненефтяного сектора», - сказал парламентарий.

Депутат сказал, что во время выступления глава государства дал достойный ответ радикальной оппозиции.

«Выступление главы государства было очень важным, и считаю, что следующие семь лет будут для Азербайджана периодом дальнейшего развития. Высокой оценки заслуживает подписание главой государства сразу после начала нового срока президентской деятельности распоряжения о единовременной выплате семьям погибших и без вести пропавших военнослужащих, потому что это еще раз доказывает, что Президент рядом со своим народом. Единовременная выплата семьям шехидов в размере 11 тысяч манатов говорит о том, что Президент Азербайджана выполняет все обещания, чутко относится к решению проблем всех слоев населения. И самый главный результат деятельности Президента Азербайджана - это обеспечение стабильности и безопасности в стране, потому что без стабильности в стране не может быть развития. Азербайджан обладает сильной экономикой и развивается потому, что Президент Ильхам Алиев обеспечил в стране мир и стабильность», - сказал Керимли.

Отметим, что 18 апреля в Милли Меджлисе состоялась церемония инаугурации Президента Ильхама Алиева, в ходе которой глава государства выступил с речью.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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