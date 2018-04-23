Али Гасанов: Отношение Госдепа к ситуации в Азербайджане, как всегда, носит тенденциозный характер (версия 4)

БАКУ /Trend/ - Отношение Госдепа к ситуации в Азербайджане, как всегда, носит тенденциозный характер.

Об этом в понедельник сказал Trend помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов, комментируя положения по Азербайджану, отраженные в годовом отчете Госдепа США по ситуации по правам человека в странах мира в 2017 году.

По словам Али Гасанова, отчет показывает, что отношение Госдепа к событиям, происходящим в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Азербайджана, как всегда, вновь носит тенденциозный характер.

Методология подготовки отчета по каждому вопросу построена по принципу констатации конкретно одного, в некоторых случаях нескольких фактов, их соответствия интересам определенных политических кругов, предвзятого отражения, обработки соответствующего результата и обобщения по всей сфере.

Такое отношение, а также неуказание источников, как правило «ссылка» на «экспертов», «активистов», «представителей НПО» и подобные непонятные «источники», ставит под серьезное сомнение объективность и прозрачность отчета.

Али Гасанов отметил, что все выборы, проведенные в Азербайджане, включая президентские выборы 2013 года, соответствовали международным стандартам и законодательству Азербайджана, были демократическими, справедливыми и прозрачными, отразили волю народа. Этот факт был отражен в заключениях и отчетах многочисленных зарубежных и международных групп наблюдателей.

"Азербайджан – демократическое государство, и согласно нормам Конституции в стране была обеспечена независимая деятельность законодательной, исполнительной и судебной власти. Поэтому мы не принимаем предвзятые утверждения, принижающие имидж ветвей власти, отдельных государственных органов на основании каких-то сомнительных «фактов» и расцениваем их как не имеющее серьезных оснований субъективное суждение. В Азербайджане обеспечены свобода слова и информации, свобода собраний, все демократические нормы, включая плюрализм мнений. В стране абсолютно свободно функционируют сотни средств массовой информации, многочисленная армия журналистов. Число пользователей социальных сетей приближается к трем миллионам, 80 процентов населения страны использует интернет", - сказал Али Гасанов.

По его словам, сегодня в Азербайджане функционирует более трех тысяч НПО, которые своими инициативами, практическими шагами вносят посильный вклад в развитие всех сфер жизни общества. Поэтому утверждения в отчете об «ограничении» деятельности институтов гражданского общества вызывают только сожаление.

"Наряду с тем, что президентские выборы, проведенные в Азербайджане 11 апреля 2018 года, подтвердили удовлетворительный уровень культуры избирательного процесса в общественно-политической жизни Азербайджана, они также наглядно показали уровень участия партий в политических процессах. В Азербайджане, как в Европе и Америке, обществом также отвергаются маргинальные политические группы, которые все больше теряют возможности реализовать свои амбиции. Это говорит не о недостатках политической системы Азербайджана, наоборот, это важное преимущество, обеспечивающее безопасность, стабильность, толерантность в жизни общества. К сожалению, в отчете Госдепа эти вопросы отражаются необъективно и делаются нежелательные выводы. Что касается «политических заключенных», «давления», «арестов» и других, подобных утверждений в отчете, то считаем, что в западных странах подобных фактов больше. Если эти факты будут прокомментированы Госдепом по той же методологии, то можем представить, какие появятся результаты…", - сказал Али Гасанов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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