Испания продолжит усилия по дальнейшему углублению отношений с Азербайджаном - премьер

БАКУ /Trend/ - Премьер Испании Мариано Рахой Брей поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Он имени правительства Испании и от своего имени искренне поздравляю вас с переизбранием на пост Президента Азербайджана. Желаю вам новых успехов на новом этапе президентства. Хочу вас заверить в том, что Испания и впредь продолжит усилия по дальнейшему углублению хороших и искренних отношений между странами, а также по усилению связей с ЕС», - говорится в поздравлении.

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