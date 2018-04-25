Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан - самые близкие друг другу страны в мире, самые близкие союзники (версия 5)

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан - самые близкие друг другу страны в мире, самые близкие союзники.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду в Анкаре во время совместного с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для печати.

“Дорогой брат, уважаемый Президент. Уважаемые дамы и господа. В первую очередь, дорогой брат, благодарю за гостеприимство, оказанное мне и делегации. Как Вы отметили, первый мой визит после президентских выборов - это визит в братскую страну. Это естественно. Как Вы заметили, это традиция, и эта традиция показывает, что сегодня Турция и Азербайджан - самые близкие друг другу страны в мире, самые близкие союзники. Первым из лидеров, которые поздравили меня в связи с победой на президентских выборах, был мой дорогой брат. Неделю назад в Баку прошла церемония инаугурации, спустя два дня завершилось формирование правительства, и вчера я уже был в Анкаре, и мы начали встречи с моим дорогим братом и сегодня продолжили их”, - сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, сегодняшняя церемония и проведенные вчера и сегодня переговоры еще раз показывают, что единство, братство, дружба Турции и Азербайджана крепки и имеют большое будущее.

«В первую очередь хочу сердечно поздравить дорогого брата и весь турецкий народ в связи с достигнутыми успехами. Благодаря лидерству дорогого брата Турция прошла большой и славный путь. Мы, люди, любящие в Азербайджане Турцию, с очень большой радостью встречаем развитие в Турции. Нас искренне радует экономическое, политическое, социальное развитие Турции в период Президента Реджепа Тайипа Эрдогана», - отметил глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что сегодня Турция - сила в мировом масштабе, и эта сила постепенно растет, друзья этому радуются, а у недоброжелателей портится настроение.

«Уверен, что Турция и дальше будет идти только и только по пути побед и успехов. Пользуясь возможностью, приглашаю дорогого брата совершить первый визит после выборов в Азербайджан, чтобы эта традиция продолжала жить. Мы рядом во всех вопросах. Как я отметил, в мире нет двух таких стран, которые столь близки друг к другу. Мы всегда вместе и с точки зрения корней, и с точки зрения культуры, истории и общих интересов. В решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта нет второй другой страны, которая поддерживает нас, как Турция. Турция всегда с нами, во всех международных организациях защищает справедливую позицию Азербайджана. Эта поддержка, солидарность придают нам дополнительные силы», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Глава государства заявил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть решен согласно нормам и принципам международного права, в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН, территориальная целостность страны должна быть восстановлена.

«Со своей стороны Азербайджан всегда поддерживает Турцию в международных организациях, всегда демонстрирует солидарность с Турцией в борьбе с террором и всегда находится рядом с Турцией. Поздравляю весь братский турецкий народ с успешным проведением операции «Оливковая ветвь». Азербайджанский народ и в этом вопросе всегда проявлял солидарность. Это наш общий вопрос», - отметил глава государства.

Президент Азербайджанского государства добавил, что сегодня Турция и Азербайджан совместными усилиями осуществляют в регионе очень большие проекты.

«Как сказал мой дорогой брат, Баку-Тбилиси-Карс и TANAP – исторические проекты. Эти проекты реализованы благодаря нашей воле, нашей инициативе и нашему единству. Сегодня мы составляем энергетическую и транспортную карту Евразии. Эти проекты приумножают нашу мощь, укрепляют региональное сотрудничество и обеспечивают стабильность в регионе. Осуществляемые нами совместно инициативы и проекты имеют не только экономический смысл. Они имеют очень большой политический смысл, и это проекты, которые укрепляют безопасность, стабильность. Уверен, что проекты, которые мы будем и дальше реализовывать сообща, будут успешно завершены. Мы увеличиваем взаимные инвестиции. До сегодняшнего дня Азербайджан инвестировал в турецкую экономику примерно 14 миллиардов долларов, а Турция вложила в азербайджанскую экономику свыше 12 миллиардов долларов. Такие инвестиции могут вкладываться только в братские страны. Открытие в ближайшем будущем TANAP, нефтеперерабатывающего завода Star, безусловно, увеличит наши возможности. Должен отметить и то, что за счет азербайджанских инвестиций строится порт Petlim - самый большой порт Эгейского региона Турции и третий большой порт Турции. Мы сегодня приблизились к подписанию соглашения о преференциальной торговле. Надеюсь, что в ближайшем будущем это соглашение будет подписано, и таким образом товарооборот еще больше вырастет», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что две страны проводят совместные военные учения, проводятся исследования в сфере оборонной промышленности.

«У Турции очень развитая оборонная промышленность. Мы обеспечиваем потребности армии также и за счет военной продукции, производимой в Турции. На проведенных сегодня переговорах было решено, что в этом направлении и дальше будут предприниматься шаги. Мы видим, что Турция имеет очень развитую оборонную промышленность и производимая продукция соответствует самым высоким стандартам. Мы всегда рядом во всех сферах – культурной, образовательной, гуманитарной сферах. Нас объединяет древняя история. В мае этого года мы будем отмечать 100-летие Азербайджанской Демократической Республики. Затем вместе отметим освобождение Баку Кавказской исламской армией и армией Азербайджанской Демократической Республики от армянских бандформирований. Это славная история. Эта история показывает, что мы всегда были вместе и сегодня вместе, и уверен, всегда будем вместе. Еще раз, дорогой брат, благодарен Вам за большое внимание и гостеприимство. Желаю вечного благоденствия и прогресса братскому турецкому народу», - сказал в заключение Президент Азербайджана.

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