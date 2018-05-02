Азербайджан и Сан-Марино подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В среду состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Азербайджана и Сан-Марино, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Документ был подписан во время встречи министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с госсекретарем (министром) иностранных дел Сан-Марино Николой Ренци в рамках его официального визита в Азербайджан.

На встрече стороны подчеркнули важность регулярных встреч на высоком уровне в укреплении политических и экономических связей между двумя странами.



Отметив, что торговые связи между Азербайджаном и Сан-Марино не соответствуют потенциалу обеих стран, стороны обменялись мнениями по возможностям их дальнейшего углубления. Министры подчеркнули важность создания прямых контактов между бизнес-кругами обеих стран и проведения бизнес-форумов для поощрения торгово-экономических связей.



Министры коснулись вопроса сотрудничества в рамках международных организаций. Мамедъяров проинформировал своего коллегу о заявке Азербайджана на проведение Expo-2025.

Эльмар Мамедъяров рассказал собеседнику о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и отметил, что конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

В ходе встречи министры обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в сельском хозяйстве, гуманитарной, туристической, спортивной и других сферах.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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