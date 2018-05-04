Торговля людьми должна приравниваться к терроризму - Сиявуш Новрузов

4 мая 2018 16:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Если в результате нарушения законов в какой-то стране нет стабильности, существуют торговля людьми, оборот наркотиков, используется детский труд, то эти явления будут нарастать.

Об этом, выступая на заседании парламента Азербайджана в пятницу, сказал депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов.

Депутат отметил, что цифры по торговле людьми в Европе намного выше, чем в Азербайджане.

«В европейских странах жертвы трафикинга привлекаются к различным работам, мигрантов содержат в лагерях. Несмотря на это, эти страны пытаются преподать урок демократии другим. Сравнивая ситуацию в этих странах, можно сказать, что в Азербайджане борьба с трафикингом организована очень хорошо», - сказал депутат.

Новрузов подчеркнул, что распоряжения, подписанные Президентом Ильхамом Алиевым, а также законы, принимаемые Милли Меджлисом, предотвращают в стране торговлю людьми.

«Торговля людьми – самое тяжкое преступление, которое должно приравниваться к терроризму. С этой точки зрения считаю, что туристы, которые, приезжая в страну, занимаются торговлей людьми, должны отвечать перед азербайджанскими законами», - сказал Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидоа. Редактор: Ирина Парфёнова )

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