Али Гасанов: Придя к руководству страной, общенациональный лидер Гейдар Алиев выбрал самый совершенный путь - путь развития, определенный АДР (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Придя к руководству страной, общенациональный лидер Гейдар Алиев выбрал самый совершенный путь - путь развития, определенный Азербайджанской Демократической Республикой (АДР).

Об этом, выступая в понедельник на научно-практической конференции на тему «Гейдар Алиев и концепция развития Азербайджана», проведенной при организации Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана, сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

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