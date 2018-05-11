Фарид Джафаров: В основе всех успехов в социально-экономической, культурной и политической сферах Азербайджана стоит мудрая политика Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В основе всех успехов, достигнутых в социально-экономической, культурной и политической сферах Азербайджана, стоит мудрая и дальновидная политика Гейдара Алиева. Об этом на мероприятии, посвященном созданной великим лидером Гейдаром Алиевым устойчивой модели молодежной политики независимого Азербайджана, сказал исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров.

Мероприятие посвящено 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и проведено при совместной организации Фонда молодежи и министерства молодежи и спорта.

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