Благодаря сотрудничеству Азербайджан и США могут строить лучшее будущее - поверенный в делах (ФОТО)

4 июля 2018 20:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Благодаря сотрудничеству Азербайджан и США могут строить лучшее будущее для двух стран и всего мира.

Об этом сказал в среду временный поверенный в делах США в Азербайджане Уильям Гил на мероприятии, посвященном Дню независимости США.

«Я хотел бы с гордостью сказать, что в этом году мы отмечаем 242-летие независимости США. Кроме того, в этом году в Азербайджане отмечается 100-летие Азербайджанской Демократической Республики. И это имеет особое значение», - сказал он.

Со дня обретения независимости США всегда поддерживали Азербайджан, сказал он.

«Мы продолжаем поддерживать независимый и стабильный Азербайджан. Благодаря сотрудничеству Азербайджан и США могут строить лучшее будущее для двух стран и всего мира», - сказал дипломат.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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