Азербайджанкие и турецкие диаспорские организации будет работать совместно

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские и турецкие диаспорские организации достигли договоренности о совместной деятельности.

Об этом в четверг сказал журналистам председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов.

По его словам, в связи с этим были проведены встречи и достигнута договоренность.

"Мы уже пришли к договоренности о совместной деятельности турецких и азербайджанских диаспорских организаций. Сегодня обстановка в Турции и Азербайджане спокойная. Мы должны сохранить это спокойствие. С этой точки зрения как проживающие в Азербайджане наши турецкие братья и сестры, так и проживающие в Турции азербайджанцы чувствуют себя комфортно. Азербайджанцы там смогли достигнуть больших успехов", - отметил Мурадов.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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