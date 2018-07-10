В Азербайджане должны быть наказаны лица, призывающие к террору в соцсетях - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане должны быть наказаны лица, призывающие к террору в соцсетях или посредством иных средств. Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыхов.

Садыхов отметил, что независимая политика Азербайджана и устойчивая стабильность в стране беспокоит многих. «Некоторые государства и определенные группы при любом подходящем моменте пытаются нарушить стабильность в Азербайджане, спровоцировать недовольство между народом и властями. Однако многократные попытки не увенчались успехом, потому что в Азербайджане между народом и властью существует единство. Известно, что на представителя Президента Азербайджана в Гяндже - главу городской Исполнительной власти было совершено покушение. В связи с этим Генпрокуратура и МВД распространили обращение. К сожалению, определенные силы пытаются вновь вернуться к этому вопросу и в знак недовольства призывают людей к акции протеста. Этим они хотят нарушить стабильность в Азербайджане. Вне зависимости от того, кто эти лица, они, должны быть привлечены к ответственности, и ответить перед законом», - отметил депутат.

Садыхов добавил, что в стране законом запрещены антигосударственные призывы и призывы, направленные на нарушение стабильности. «Эти люди ответят перед законом. Каждый должен отвечать за содеянное, кто бы он ни был - журналист, глава информационного сайта или террорист. Перед законом все равны», - подчеркнул депутат.

Отметим, что в связи с покушением на главу Исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева в отношение 12 человек была избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили накануне в МВД Азербайджана.

Наряду с Юнисом Сафаровым были задержаны еще 11 человек - Сафаров Юнис Рафиг оглу, Зейналов Фирудин Этибар оглу, Залов Джафар Мурсал оглу, Азизов Махир Азиз оглу, Алиев Мураз Метлеб оглу, Абдуллаев Гамлет Рамиз оглу, Алекперов Фикрет Балагардаш оглу, Гасанов Рауф Ровшан оглу, Пашаев Рамиль Фамиль оглу, Салахов Джейхун Исраил оглу, Мустафаев Расим Хафиз оглу, Захидов Эльмир Савадхан оглу.

Кроме того, за противозаконные призывы в соцсетях в связи с отключением электричества на территории страны и покушением на Эльмара Велиева задержаны 20 человек, сообщили ранее в МВД Азербайджана.

На 30 суток были задержаны Гурбанов Рабиль Селвер оглу, Ферази Яшар Ибрагим оглу, Алиев Эльхан Рустам оглу, Мехтиев Агиль Сяламят оглу, Рагимов Али Шахбала оглу, Джамалов Рашад Шамиль оглу, Шихалиев Эльсевен Акиф оглу, Гулиев Ильгра Хумай оглу, Садыхов Афган Гатамхан оглу, Алиев Руфат Ягуб оглу; Ширинов Илькнур Адиль оглу - на 25 суток, Керимов Сади Гусейн оглу - на 20 суток; Гусейнли Бабек Губмет оглу, Гашимов Афиг Мирзахан оглу - на 10 суток.

В розыске находятся Сафарсой Рза Али оглу и Гасымов Сабухи Хафиз оглу. Балаев Махир Адам оглу арестован. Гасанов Бахрам Гусейн оглу и Рагимов Орхан Орудж оглу оштрафованы. Байрамлы Самеду Эльмин оглу было сделано предупреждение.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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