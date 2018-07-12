Айдын Сафиханлы: При угрозе нацбезопасности важна принципиальная позиция каждого гражданина Азербайджана

12 июля 2018 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Произошедшие в Гяндже события - это покушение на национальную безопасность и государственность, которые также направлены на нарушение общественного порядка и стабильности.

Об этом в четверг сказал Trend глава аппарата омбудсмена, доктор философии по праву Айдын Сафиханлы.

По его словам, успехи, достигнутые сегодня Азербайджаном, решающее слово страны в формировании политики, проводимой как на региональном, так и глобальном уровне, беспокоят некоторые политические силы, поэтому делаются попытки совершить различные провокации, оказать давление на страну.

Сафиханлы отметил, что для правовой оценки гянджинских событий Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4, 315.2 УК Азербайджана, ведутся соответствующие следственные действия.

«Безусловно, окончательная правовая оценка будет дана по завершении следственных действий. Вместе с тем, говоря о последствиях гянджинских событий и конкретных преступных деяниях, следует отметить, что совершено преступление против жизни и здоровья людей, общественной безопасности, правительства. Поскольку это является открытой угрозой правам и свободам граждан, национальной и государственной безопасности, то безотлагательно должно быть пресечено в рамках закона, совершившие преступление должны быть наказаны по всей строгости закона. Когда Азербайджанское государство, государственность, национальная безопасность и национальные интересы сталкиваются с угрозой, государство и каждый гражданин должны стараться пресечь это и продемонстрировать принципиальную позицию», - сказал Сафиханлы.

Напомним, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попытались нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорилось в распространенном ранее совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В сообщении отмечалось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов.

В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, при содействии граждан арестован и передан следствию Гасымов Фаррух Хагани оглу, подозреваемый в убийстве одного из офицеров полиции, выполнявшего служебный долг в ходе незаконной акции 10 июля в Гяндже, сообщила позже пресс-службы МВД Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Операция в Нахчыване показала, что азербайджанская армия способна выполнить любую задачу - аппарат омбудсмена
Политика 27 июня 16:44
Аппарат омбудсмена о создании международного трибунала по Ходжалинскому геноциду
Политика 26 февраля 17:00
Аппарат омбудсмена: ПАСЕ возвеличивает двойные стандарты, принимая предвзятые резолюции по Азербайджану
Политика 12 октября 2017 13:05
"Омбудсмен" незаконного режима в Нагорном Карабахе лишен членства в Европейском институте омбудсменов
Нагорно-карабахский конфликт 28 сентября 2017 23:34
В МИД Германии обсуждено убийство двухлетней Захры в результате армянской провокации
Нагорно-карабахский конфликт 13 июля 2017 16:26
Аппарат омбудсмена Азербайджана ходатайствовал о помиловании 518 человек
Общество 1 марта 2017 15:44
Лента новостей
Спецпредставитель России по Сирии и замглавы МИД встретились с Аббасом
Россия 18:53
НАТО и Македония подписали документ о начале переговоров по вступлению
Европа 18:43
В Баку будет ограничено движение на проспекте Зии Буниятова
Общество 18:42
В России сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда
Россия 18:40
Экс-премьер Турции Йылдырым избран спикером парламента
Турция 18:40
На сессии ПК ВСНП принято постановление о всеобъемлющем усилении мер по охране экологической среды
Китай 18:34
МИД Азербайджана: Пашинян пытается оправдать свой приход к власти путем госпереворота
Политика 18:33
Китай обвинил США в развязывании "торговой войны" между странами
Китай 18:26
Новый дипломатический прорыв Президента Алиева. И вновь в Брюсселе
Политика 18:07