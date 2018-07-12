Главы МИД и минобороны Азербайджана встретились с американскими коллегами

БАКУ /Trend/ - В рамках проходящего в Брюсселе саммита НАТО министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр обороны Закир Гасанов встретились с госсекретарем США Майком Помпео и министром обороны Джеймсом Мэттисом, говорится сообщении МИД Азербайджана, распространенном в четверг.

Стороны выразили удовлетворение уровнем партнерства между Азербайджаном и США.

Мамедъяров отметил важность поддержки территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, вновь выраженной в заключительном коммюнике Брюссельского саммита НАТО.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, и американская сторона выразила признательность Азербайджану за поддержку миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане и борьбы с терроризмом.

Мамедъяров проинформировал коллегу о встрече с главой МИД Армении в Брюсселе с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ 11 июля.

Мамедъяров и Гасанов пригласили американских коллег посетить Азербайджан, и они с удовлетворением приняли приглашение.

На встрече присутствовали помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, гендиректор Совета национальной безопасности Фиона Хилл, посол Азербайджана в США Элин Сулейманов и и.о. главы представительства при НАТО Гая Мамедов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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