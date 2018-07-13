Президент Ильхам Алиев посмертно наградил погибших в Гяндже офицеров полиции

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении погибших в Гяндже сотрудников министерства внутренних дел.

В распоряжении говорится, что орденом «Азербайджан Байрагы" награждаются (посмертно) сотрудники МВД - полковник полиции Ильгар Мамед оглу Балакишиев и полковник полиции Самед Юнис оглу Аббасов, героически погибшие во время пресечения попытки грубого нарушения общественного правопорядка в Гяндже 10 июля, до конца продемонстрировав смелость и верность присяге полицейского.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.