Президент Ильхам Алиев посмертно наградил погибших в Гяндже офицеров полиции

13 июля 2018 16:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении погибших в Гяндже сотрудников министерства внутренних дел.

В распоряжении говорится, что орденом «Азербайджан Байрагы" награждаются (посмертно) сотрудники МВД - полковник полиции Ильгар Мамед оглу Балакишиев и полковник полиции Самед Юнис оглу Аббасов, героически погибшие во время пресечения попытки грубого нарушения общественного правопорядка в Гяндже 10 июля, до конца продемонстрировав смелость и верность присяге полицейского.

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